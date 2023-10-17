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Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 16:55
Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия
Фото из открытых источников
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха пояснил, кому из казахстанцев могут официально запретить употребление алкоголя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В МВД инициировали меры в отношении домашних тиранов. Среди них - запрет на употребление алкоголя по решению суда, общественные работы, выселение из жилья, обязательное посещение психотерапевта.

В кулуарах правительства Игорь Лепеха уточнил, что вопрос будет касаться не только людей, совершивших бытовое насилие

"На сегодняшний день есть особые требования: судья постановляет "запретить употребление алкогольных напитков", допустим, на три месяца. Если поступает вызов, необязательно (за домашнее насилие. – Прим.), условно, нарушение тишины, мы приезжаем и видим, что гражданин в нетрезвом состоянии, вот оно - нарушение", - рассказал замминистра.


Он добавил, что в правилах нет требования о том, что обязательно именно супруга должна пожаловаться в полицию на мужа-дебошира, чтобы к нему применили вышеуказанные меры. За стоящими на учете гражданами будут также "следить" участковые.

"Обязательно участковый будет посещать. Все лица, в отношении которых судебное предписание или особые требования к поведению, ставятся на профилактический контроль и посещаются участковым инспектором", - добавил Лепеха.


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