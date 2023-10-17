Казахстанцам запретят пить алкоголь? В МВД назвали условия

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"На сегодняшний день есть особые требования: судья постановляет "запретить употребление алкогольных напитков", допустим, на три месяца. Если поступает вызов, необязательно (за домашнее насилие. – Прим.), условно, нарушение тишины, мы приезжаем и видим, что гражданин в нетрезвом состоянии, вот оно - нарушение", - рассказал замминистра.
"Обязательно участковый будет посещать. Все лица, в отношении которых судебное предписание или особые требования к поведению, ставятся на профилактический контроль и посещаются участковым инспектором", - добавил Лепеха.
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