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Парень повесился на турнике перед школой в Шымкенте

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Парень повесился на турнике перед школой в Шымкенте
Фото из открытых источников
В ночь на 17 октября в Шымкенте на турнике школьной спортплощадки повесился 20-летний парень, передает Liter.kz со ссылкой на OTYRAR.

О происшествии полиции рассказали сотрудники скорой. По их словам, на спортивной площадке одной из городских школ обнаружили тело молодого человека. Парень висел на толстых веревках, закрепленных на турнике. Предсмертной записки погибший не оставил.


По предварительным данным, парень совершил самоубийство. Телесных повреждений на нем не обнаружено. Сотрудники полиции установили его личность и работают с его семьей и возможными свидетелями. Также правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.


Источник: liter.kz
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