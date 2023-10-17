Парень повесился на турнике перед школой в Шымкенте

О происшествии полиции рассказали сотрудники скорой. По их словам, на спортивной площадке одной из городских школ обнаружили тело молодого человека. Парень висел на толстых веревках, закрепленных на турнике. Предсмертной записки погибший не оставил.

В ночь на 17 октября в Шымкенте на турнике школьной спортплощадки повесился 20-летний парень, передает Liter.kz со ссылкой на OTYRAR.По предварительным данным, парень совершил самоубийство. Телесных повреждений на нем не обнаружено. Сотрудники полиции установили его личность и работают с его семьей и возможными свидетелями. Также правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.