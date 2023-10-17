В Казнете появилось видео с певцом Торегали Тореали, подметающим дворы, передает ИА «NewTimes.kz».Певец Торегали Тореали показал, как он трудится на общественных работах в Алматы. На своей странице в Instagram певец опубликовал видео, как он подметает улицы.Ранее звезда казахстанской эстрады Торегали Тореали получил 40 часов общественных работ за оскорбление представителя власти.Напомним, 14 июня полиция остановила Lexus, за рулем которого оказался казахстанский певец Торегали Тореали. На законные и неоднократные требования сотрудников полиции певец выходить категорически отказывался, при этом выражался в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, оказывал сопротивление, «тем самым совершил оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей».