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В Казахстане запустят пилотный проект по выдаче бесплатного питания школьникам через цифровые ваучеры

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:54
В Казахстане запустят пилотный проект по выдаче бесплатного питания школьникам через цифровые ваучеры
Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило совместный приказ "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах", сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственной услуги "Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах" проактивным способом посредством аналитического решения "Цифровая карта семьи" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через "Социальный кошелек" по Республике Казахстан в период с 1 ноября 2023 года по 1 ноября 2024 года", – говорится в документе.


Также разработаны Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при реализации пилотного проекта и Алгоритм реализации пилотного проекта.

Так, в "социальном кошельке" на основании полученных данных услугополучателей от ПЭП автоматически формируются цифровые ваучеры.

Скачать "социальный кошелек" можно через ссылку, указанную в SMS-сообщении либо самостоятельно через AppStore или Play Market. Сначала скачивается приложение eGov Mobile, затем после авторизации в нем нужно нажать на иконку "социальный кошелек".

Родитель школьника или его представитель активизирует в кошельке цифровой ваучер. После чего кошелек направляет ИИН учащегося в информационную систему объекта информатизации в области образования, установленную в школьной столовой для дальнейшего ведения учета и фиксации питания.

Учет и фиксация использования цифровых ваучеров осуществляются по идентификационным картам или другим альтернативным способом идентификации учащегося, применяемым в школьной столовой.

Для использования динамического QR-кода услугополучатель в кошельке генерирует QR-код и передает его учащемуся в электронном виде.

Цифровые ваучеры выделяются на каждого учащегося по отдельности.

Работник школьной столовой считывает предъявляемый динамический QR-код посредством кошелька.

После использования цифрового ваучера в разделе "История" в Кошельке отображается статус его использования.

Услугополучатель имеет возможность оценить в кошельке качество предоставляемой услуги в школьной столовой, направить жалобу в уполномоченный орган посредством информационной системы "e-Otinish" по мере реализации указанных функций в Кошельке в период проведения пилотного проекта.

В список потенциальных услугополучателей входят:

-дети из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
-дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях.

Предусматривается, что взаимодействие государственных органов и организаций производится на постоянной основе для обеспечения бесперебойной и корректной работы информационных систем при оказании услуги.

По информации Минпросвещения, пилот уже апробирован в 13 школах Астаны. По итогам пилота направлены родителям (законным представителям) SMS сообщения и активирован 331 ваучер.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 ноября.


Источник: Zakon.kz
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