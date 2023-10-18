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Человеческими органами торговала ОПГ в Казахстане

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Человеческими органами торговала ОПГ в Казахстане
Фото: pixabay
В Казахстане пресечена деятельность преступной группы, которая организовала криминальную схему по купле-продаже органов человека, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что 22 человека задержали в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Это организаторы, медицинские работники, нотариус, реципиенты и доноры.

По данным правоохранителей, между ними были распределены роли по поиску реципиентов, доноров, оформлению поддельных документов и организации операций по трансплантации органов.

Сумма сделок составляла 6-10 миллионов тенге, установлено восемь таких фактов. Три основных организатора арестованы. По результатам обысковых мероприятий у подозреваемых изъяты денежные средства, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства.

Стражи порядка напоминают, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" купля-продажа органов и тканей человека при трансплантации запрещается.

Теперь проводится досудебное расследование по статье 116 УК РК "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.



В заключении отмечено, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.


Источник: Zakon.kz
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