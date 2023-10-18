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Нацфонд - детям: министр напомнил о неприкосновенности денег

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Нацфонд - детям: министр напомнил о неприкосновенности денег
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
18 октября Мажилис согласился с поправками Сената в закон о выплатах детям из Нацфонда. Закон принят и будет отправлен на подпись Президенту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Парламента министр национальной экономики Алибек Куантыров еще раз подчеркнул, что родители не смогут претендовать на средства детей, находящиеся в Нацфонде.

"Это деньги ребенка, а не деньги родителей. Когда он становится совершеннолетним, он имеет право воспользоваться, но только на улучшение жилищных условий либо на учебу", - пояснил министр, отвечая на вопросы журналистов о неприкосновенности средств детей.


Кроме того, журналисты уточнили у Куантырова, смогут ли родные унаследовать выплаты в случае смерти ребенка до достижения 18 лет. По словам министра, изначально предлагалось, что в таких случаях деньги будут оставаться в Нацфонде.

"Вначале мы разработали концепцию, и там была норма – один из вариантов был вернуть деньги (в Нацфонд. - Прим.). Но потом решили, что деньги будут оставаться в семье, у родителей, или распределяться среди других детей в данной семье", - ответил министр.


Сегодня мажилисмены приняли закон по вопросам начисления казахстанским детям средств из Национального фонда. Закон будет отправлен на подпись Главе государства.

Напомним, закон разработан в целях реализации поручения Главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Нацфонд - детям", предполагающего отчисление 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получение образования.


Источник: Тengrinews.kz
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