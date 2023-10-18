Новую пенсионную реформу предложили провести в Казахстане

"Минимальная заработная плата фиксируется с учетом прожиточного минимума. Поэтому я считаю, что приведение минимальной пенсии в соответствие с минимальной заработной платой должно стать одним из самых актуальных вопросов, стоящих перед правительством", - сказал Жубанов.

"Поэтому я предлагаю провести новую пенсионную реформу и привести минимальную пенсию в соответствие с минимальной заработной платой", - добавил он.

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов обратился с запросом к заместителю премьер-министра Казахстана Тамаре Дуйсеновой. Мажилисмен предложил провести в стране новую пенсионную реформу, увеличив минимальную пенсию до размера минимальной заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Парламентарий напомнил, что в текущем году минимальная заработная плата выросла до 70 тысяч тенге, тогда как в следующем году ее планируется увеличить до 85 тысяч тенге. Тем временем размер минимальной пенсии, по его словам, составляет немногим более 57 тысяч тенге.Как рассказал депутат, в некоторых странах, если пенсия человека ниже установленного минимального размера, существует практика выплаты социального взноса.