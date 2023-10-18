Отменять налог на транспорт передумали в Казахстане

"Этот вопрос не обсуждается. Он (транспортный налог. – Прим. ред.) остается", – лаконично ответил глава МНЭ.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 18 октября прокомментировал вопрос о возможности отмены транспортного налога в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.Журналисты попросили Алибека Куантырова рассказать, что будет с налогом на транспорт в Казахстане.11 сентября сообщалось, что с рекомендацией упразднить в будущем налог на транспортные средства выступило Министерство национальной экономики РК. В ведомстве сообщили, что от налога предлагают освободить не всех. Налог на автомобили с повышенным объемом двигателя предлагают сохранить.