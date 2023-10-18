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Когда могут ввести новые требования для мопедистов в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Когда могут ввести новые требования для мопедистов в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева сегодня, 18 октября 2023 года, рассказала корреспонденту Zakon.kz, когда в стране могут ввести новые правила для водителей мопедов.

Накануне, 17 октября, вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха рассказал, что МВД внесло предложение в Мажилис – чтобы мопеды регистрировались, имели государственные номерные знаки и водительское удостоверение. При этом он отметил, что не знает, поддержат ли депутаты МВД или нет.

Екатерина Смышляева сообщила, что депутаты направили инициативный законопроект в МВД.

"В рамках него министерство прорабатывает дополнительные инициативы, в том числе по регистрации и введению дополнительных требований к водителям мопедов. После того, как законопроект пройдет все необходимые экспертизы, он вернется в Парламент и будет внесен на обсуждение. По срокам, думаю, в этом году", – уточнила депутат.


30 июня 2023 года сообщалось, что водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам.


Источник: Zakon.kz
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