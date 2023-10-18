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Работник кафе оформил кредит на 2,8 млн тенге с телефона, оставленного в залог

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:03
Работник кафе оформил кредит на 2,8 млн тенге с телефона, оставленного в залог
Иллюстративное фото
20-летний мужчина перечислил деньги на расчётный счёт букмекерского приложения.

Кредит почти на 3 млн тенге оформили на мужчину, оставившего в одном из кафе Тараза в залог свой мобильный телефон, сообщает Polisia.kz.

13 октября в полицию Тараза с заявлением обратился 37-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестное лицо через мобильное приложение банка оформило на него кредит на сумму 2,8 млн тенге и затем перечислило деньги на расчётный счет букмекерского приложения.

По данному факту полиция начала досудебное расследование статье 188, части 3, пункту 1 УК РК – "Кража, совершённая в особо крупном размере".

"Потерпевший рассказал, что накануне отдыхал в одном из кафе областного центра. Там ему не хватило денег, чтобы расплатиться за счёт, он оставил в залог свой мобильный телефон и забыл про это. Зайдя в приложение банка через телефон супруги, он обнаружил на своё имя кредит на крупную сумму", – говорится в сообщении.


В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего работника данного заведения. Он полностью признал вину, ведётся следствие.


Источник: Informburo.kz
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