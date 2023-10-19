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Метро и паркинги могут задействовать под бомбоубежища в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Метро и паркинги могут задействовать под бомбоубежища в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге в СЦК 19 октября заявил, что, в случае необходимости, в роли бомбоубежищ могут выступить паркинги и метро, по крайней мере, вопрос их приспособления под эти нужды сейчас прорабатывается, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства подчеркнул, что в свете происходящих в мире событий актуальным остается вопрос защиты гражданского населения, в случае необходимости. Прежде всего, рассматриваются варианты укрытия для людей, а также для личного состава пожарно-спасательных подразделений.

"Мы сейчас отрабатываем вопросы приспособления под простые защитные сооружения автомобильных паркингов, метро и других заглубленных сооружений. Есть научный проект, согласно которому мы разрабатываем возможность укрытия личного состава и населения в контейнерных защитных сооружениях. Прототип такого защитного сооружения у нас готов, с Академией гражданской защиты отработан и даже он находится на территории Астаны в одной из пожарных частей. Этот вопрос мы тоже будем продвигать и в ближайшем будущем постараемся решить", - сказал Сырым Шарипханов.


Он напомнил, что раньше были так называемые бомбоубежища, которые размещались недалеко от крупных предприятий и предназначались сначала для рабочих, а уже потом для всех остальных.

"Защитные сооружения, как мы их называем, а по старинке, во время Второй мировой войны они назывались бомбоубежищами. Вообще, предназначение защитных сооружений – это укрытие в них наибольшей работающей смены, то есть они создаются около объектов, которые продолжают функционирование в особый период. Во время, так скажем, боевых действий. А остальное население вообще должно эвакуироваться в безопасную зону или находиться по местам жительства, или укрываться в простейших закрытых сооружениях. То есть в подвалах, метро, других заглубленных сооружениях", - сказал Сырым Шарипханов.


Сведения о количестве защитных сооружений министр не стал озвучивать. Такая информация, по его словам, не подлежит разглашению.

В заключение Сырым Шарипханов добавил, что сегодня многие предприятия и организации поменяли форму собственности. Они не имеют мобилизационного заказа, переориентированы на мирное производство. Поэтому в большинстве своем рядом находящиеся с ними объекты не выполняют функцию защитных сооружений. Но в МЧС стараются добиваться, чтобы такие помещения у предприятий были и чтобы их приводили в соответствии с требованиями безопасности.

В Казахстане остались еще убежища, построенные в советское время. Одно из таких в Алматы, которое находилось в аварийном состоянии, собирались вернуть в государственную собственность весной 2023 года.


Источник: Zakon.kz
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