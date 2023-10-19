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В Казахстане резко подорожала тушенка

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:11
В Казахстане резко подорожала тушенка
фото Zakon.kz
По данным аналитиков, в Казахстане производство мясных консервов сократилось на 4%. Тем временем за год цены на них выросли сразу на 15,9%, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным исследования Energyprom.kz, мясные тушеные консервы за год подорожали во всех регионах страны.

Самый заметный рост цен наблюдался в Шымкенте: сразу на треть.

"Следом идут Западно-Казахстанская и Жетысуская области: на 26,9% и на 26,2%, соответственно", – говорится в отчете за 19 октября 2023 года.


Меньше всего цены на тушенку выросли в Атырауской и Актюбинской областях: на 0,3% и на 0,5%, соответственно.

При этом, как отмечено в сообщении, вырос выпуск мясорастительных консервов из телятины и говядины: сразу на 47,5%, до 1,1 тыс. тонн. Увеличилось также производство овощных консервов, но лишь на 2,6%, до 4,6 тыс. тонн за январь-август 2023 года.

Кроме того, в Казахстане подорожала мука.


Источник: Zakon.kz
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