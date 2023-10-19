Сельчанин признался в изнасиловании несовершеннолетних девочек в Туркестанской области

"От его действий пострадали несколько детей", – говорится в сообщении.

"Полицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование по заявлению двух местных жительниц по факту совершения противоправных действий в отношении их несовершеннолетних дочерей со стороны 33-летнего односельчанина", сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч. 4 "Изнасилование" УК РК. Проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан житель Отырарского района. Мужчина дал признательные показания", - отметил Мурат Кабденов.

"По таким фактам обязательно будет пристальный контроль, поэтому прошу сохранять спокойствие и ждать результатов расследования в рамках закона", – отметил Мурат Кабденов, обращаясь к жителям области.