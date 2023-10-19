Сельчанин признался в изнасиловании несовершеннолетних девочек в Туркестанской области

Сегодня, 19 октября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что в Туркестанской области задержали серийного педофила, сообщает Zakon.kz. Адвокат Айман Умарова заявила об изнасиловании семи девочек в этом регионе. Казахстанская правозащитница сообщила, что преступление совершено жителем села, в котором проживают несовершеннолетние.
Согласно информации, размещенной в Telegram-канале egovpress
, предполагаемого серийного педофила задержали в Отырарском районе. По словам жителей, он работал в садике.
"От его действий пострадали несколько детей", – говорится в сообщении.
Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в областной департамент полиции.
"Полицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование по заявлению двух местных жительниц по факту совершения противоправных действий в отношении их несовершеннолетних дочерей со стороны 33-летнего односельчанина", сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов.
По его поручению создана специальная следственно-оперативная группа.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 120 ч. 4 "Изнасилование" УК РК. Проводятся все необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан житель Отырарского района. Мужчина дал признательные показания", - отметил Мурат Кабденов.
Начальник ДП региона подчеркнул, что расследование дела находится под его личным контролем.
"По таким фактам обязательно будет пристальный контроль, поэтому прошу сохранять спокойствие и ждать результатов расследования в рамках закона", – отметил Мурат Кабденов, обращаясь к жителям области.
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