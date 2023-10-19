"Кормил маму памперсом". В суде над студентом-медиком рассказали о видео с издевательствами

"Я видела, как он кормил памперсами мою маму. Она лежала привязанная, он издевался над ней, как над боксерской грушей. Бил ее руками, тапочками бил. До сих пор стоит все перед глазами. Мы не догадывались, что там такое могло происходить", - рассказала суду потерпевшая.

"На видео он трогал ягодицы моего сына указательным пальцем через трико. Ребенок от этого плакал", - поведала мать мальчика (цитата изменена по этическим соображениям. - Прим.).

"Мы требуем только строгого наказания. Самое суровое - это лишение свободы", - сказал адвокат.

В Астане идет процесс над студентом-медиком, которого обвинили в издевательствах над тяжело больными пациентами хосписа и детского реабилитационного центра, передает корреспондент Tengrinews.kz.По версии обвинения, подсудимый издевался над пациентами и записывал все это на свой телефон. Об одном из таких видео на суде рассказала дочь одной из потерпевших, которая поступила в злополучный хоспис после инсульта. Шокирующую запись женщина увидела уже в кабинете следователя.У другой потерпевшей пострадал четырехлетней сын. Ребенок посещал центр для детей-аутистов, в котором подсудимый работал инструктором ЛФК. Видео ей также показали уже в кабинете следователя.Всего по делу проходят трое потерпевших. Как сообщил журналистам их адвокат Мерхат Ахметолдин, подсудимый признал свою вину и поэтому процесс проходит в ускоренном порядке.Подсудимому предъявлено обвинение в истязании. По этой статье ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Напомним, ранее СМИ сообщили о жестоком обращении студента медицинского университета в отношении тяжело больных пациентов.22-летний студент бил онкобольных, унижал людей с деменцией и издевался над детьми. Все свои действия молодой человек снимал на видео. Процесс по делу 22-летнего студента медицинского университета, подозреваемого в истязании людей, длится больше года.