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Истязавший пациентов в Астане студент: Полностью осознаю, что сотворил

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 18:52
Истязавший пациентов в Астане студент: Полностью осознаю, что сотворил
Кадр из видео
Обвиняемый в истязаниях пожилых и детей бывший студент-медик выступил в суде Астаны. Он признал свою вину и попросил прощения у потерпевших, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По статье 110 УК "Истязание" бывшему студенту грозит лишение свободы на срок до семи лет.

"Я полностью соглашаюсь и признаю свою вину, которая была указана в обвинительном акте, и сожалею о содеянном", - заявил подсудимый.


Он также попросил прощения у потерпевших и выразил желание компенсировать им ущерб.

"Прошу простить меня, я полностью осознаю, что сотворил, и сожалею обо всем. Я готов хоть всю жизнь расплачиваться за эту вину, хочу морально как-то компенсировать то, что я сотворил", - сказал в суде молодой человек.


При этом подсудимый не смог ответить на вопрос, зачем он издевался над пациентами, снимал это на видео и отправлял знакомым.



Тем временем двое потерпевших заявили гражданский иск - по 5 миллионов тенге каждый.

Напомним, ранее СМИ сообщили о жестоком обращении студента медицинского университета в отношении тяжелобольных пациентов.

22-летний студент бил онкобольных, унижал людей с деменцией и издевался над детьми. Все свои действия молодой человек снимал на видео. Процесс по делу 22-летнего студента медицинского университета, подозреваемого в истязании людей, длится больше года.


Источник: Тengrinews.kz
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