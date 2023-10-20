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В Казахстане могут ввести лимит на максимальную сумму кредитов

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 10:52
В Казахстане могут ввести лимит на максимальную сумму кредитов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане могут внедрить понятие "максимальная сумма кредита". С такой инициативой выступило Агентство по развитию и регулированию финансового рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметила глава агентства Мадина Абылкасымова, в Казахстане наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы.

"Прежде всего на рост потребительского кредитования также оказывает влияние повышенный спрос со стороны населения. Это спрос на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели", - рассказала Абылкасымова на Парламентских слушаниях в Мажилисе.


По ее словам, с начала года средний долг по беззалоговым потребительским кредитам увеличился с 913 тысяч тенге до 1 миллиона тенге. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 миллионов тенге уже составляет 12 процентов.

"В этой связи как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на максимальную сумму потребительского кредита", - заявила Мадина Абылкасымова.


Напомним, общая сумма кредитов физических лиц составляет 18 триллионов тенге, это на 3 триллиона тенге больше, чем в апреле 2023 года.


Источник: Tengrinews.kz
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