В Казахстане могут ввести лимит на максимальную сумму кредитов

"Прежде всего на рост потребительского кредитования также оказывает влияние повышенный спрос со стороны населения. Это спрос на товары и услуги в рассрочку, возможность использования потребительских кредитов на предпринимательские цели", - рассказала Абылкасымова на Парламентских слушаниях в Мажилисе.

"В этой связи как дополнительную меру ограничения чрезмерного роста потребительского кредита агентство предлагает на законодательном уровне ввести ограничение на максимальную сумму потребительского кредита", - заявила Мадина Абылкасымова.

В Казахстане могут внедрить понятие "максимальная сумма кредита". С такой инициативой выступило Агентство по развитию и регулированию финансового рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметила глава агентства Мадина Абылкасымова, в Казахстане наблюдается тенденция активной выдачи потребительских кредитов на крупные суммы.По ее словам, с начала года средний долг по беззалоговым потребительским кредитам увеличился с 913 тысяч тенге до 1 миллиона тенге. При этом доля беззалоговых потребительских кредитов свыше 5 миллионов тенге уже составляет 12 процентов.Напомним, общая сумма кредитов физических лиц составляет 18 триллионов тенге, это на 3 триллиона тенге больше, чем в апреле 2023 года.