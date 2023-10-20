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Call-центр в Украине обманывал только казахстанцев: подробности

Просмотров:214 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Call-центр в Украине обманывал только казахстанцев: подробности
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха рассказал подробности о ликвидации в Украине крупного мошеннического сall-центра, от работы которого пострадали наши граждане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказал замминистра, зарубежные интернет-мошенники сегодня представляют главную экономическую угрозу для казахстанцев. Причиненный ими ущерб составляет около 7 миллиардов тенге, из них 5,8 миллиарда оформлены в виде кредитов и займов.

"В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических сall-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован. Задержано 40 подозреваемых, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются их разблокировкой для извлечения из них данных о казахстанцах, которых они обманули", - сообщил Игорь Лепеха на парламентских слушаниях, посвященных закредитованности населения.


По словам полицейского, сложность расследования и пресечения преступной деятельности зарубежных интернет-мошенников заключается не только в их местонахождении за пределами страны, но и в использовании ими хакерских программ.


Источник: Tengrinews.kz
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