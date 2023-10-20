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"У нас есть план". Жамаубаев заявил, что доходы казахстанцев будут ежегодно расти на 20-30 процентов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:07
"У нас есть план". Жамаубаев заявил, что доходы казахстанцев будут ежегодно расти на 20-30 процентов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Доходы населения Казахстана будут ежегодно расти на 20-30 процентов. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вице-премьер отвечал на вопрос депутата Мажилиса Ерлана Саирова, который спросил, почему после принятия закона о банкротстве физлиц казахстанцы не зажили счастливо.

"Мы рассчитывали, что после принятия закона о банкротстве у нас народ заживет счастливо и проблема кредитов будет решена. Но на деле этого не вышло. Из 68 тысяч граждан, подавших заявки на банкротство, заявки одобрены лишь 5,5 тысячи. У нас в стране растет динамика получения новых кредитов. (...) Но нельзя обвинять граждан, что они получают кредиты, они это делают из-за бедности, чтобы купить хлеб, макароны и мясо. Мы сейчас боремся не с причиной, а со следствием. Расскажите, что вы делаете для того, чтобы решить проблему бедности?" - спросил мажилисмен.


Жамаубаев ответил, что у государства нет задачи признать всех банкротами.

"Многие подтверждают, что проблема из-за низких доходов населения. У нас есть план, который позволит на 20-30 процентов ежегодно повышать доходы населения. Наш бюджет социально ориентированный, 46 процентов всех расходов идут на соцвыплаты населению. Мы не можем одномоментно решить проблему повышения доходов", - сказал Ерулан Жамаубаев.


Главная задача, по его словам, обеспечение казахстанцев рабочими местами. Для этого правительство рассматривает возможность увеличения финансирования по программе "Ауыл аманаты", так как во всех регионах нужно открывать новые рабочие места. Также важно расширять рабочие места на производствах.


Источник: Tengrinews.kz
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