Казахстанцев начнут штрафовать за передачу SIM-карт

По информации замминистра, зарубежные мошенники начали использовать номера казахстанских сотовых компаний, что позволяет им беспрепятственно дозваниваться до наших граждан. А происходит это благодаря тому, что некоторые казахстанцы за вознаграждение оформляют электронные SIM-карты на себя, после чего передают их аферистам. Последние с их помощью регистрируются в мессенджере WhatsApp, через который начинают звонить потенциальным жертвам. При этом определить местонахождение злоумышленников затруднительно.

"В настоящее время этот пробел устраняется. Статья 637 Кодекса об административных правонарушениях дополняется 18-ым пунктом, который и будет предусматривать правовую ответственность за подобные действия. Штраф для физических лиц составит до 50 МРП (172 тысячи тенге в 2023 году. - Прим.)", - сообщил Игорь Лепеха.

В Кодекс об административных правонарушениях готовятся дополнить пунктом, по которому казахстанцев будут штрафовать за передачу своего абонентского номера третьим лицам. Об этом сегодня в Мажилисе заявил замминистра внутренних дел Игорь Лепеха, передает корреспондент Tengrinews.kz.До настоящего времени ответственности за незаконную передачу абонентского номера другим лицам не существовало, что фактически позволяло гражданам беспрепятственно помогать мошенникам.