Казахстанцев начнут штрафовать за передачу SIM-карт

В Кодекс об административных правонарушениях готовятся дополнить пунктом, по которому казахстанцев будут штрафовать за передачу своего абонентского номера третьим лицам. Об этом сегодня в Мажилисе заявил замминистра внутренних дел Игорь Лепеха, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации замминистра, зарубежные мошенники начали использовать номера казахстанских сотовых компаний, что позволяет им беспрепятственно дозваниваться до наших граждан. А происходит это благодаря тому, что некоторые казахстанцы за вознаграждение оформляют электронные SIM-карты на себя, после чего передают их аферистам. Последние с их помощью регистрируются в мессенджере WhatsApp, через который начинают звонить потенциальным жертвам. При этом определить местонахождение злоумышленников затруднительно.
До настоящего времени ответственности за незаконную передачу абонентского номера другим лицам не существовало, что фактически позволяло гражданам беспрепятственно помогать мошенникам.
"В настоящее время этот пробел устраняется. Статья 637 Кодекса об административных правонарушениях дополняется 18-ым пунктом, который и будет предусматривать правовую ответственность за подобные действия. Штраф для физических лиц составит до 50 МРП (172 тысячи тенге в 2023 году. - Прим.)", - сообщил Игорь Лепеха.
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