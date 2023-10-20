Казахстан занимает пятое место в мире по дешевизне бензина

В региональном разрезе больше всего бензина традиционно выпустили в Шымкенте: 1,3 млн тонн, минус 8,2% за год. В тройку регионов-лидеров также вошли Атырауская (1,2 млн тонн, плюс 30,4%) и Павлодарская (980,4 тысячи тонн, плюс 0,6%) области. В целом за весь 2022 год производство бензина в стране составляло 5 млн тонн — на 3,1% больше, чем за 2021-й.

Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина. Внутри страны цены выросли на 13%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еnergyprom.По итогам января–августа этого года в РК произвели 3,4 млн тонн бензина — на 5,4% больше, чем годом ранее.В сентябре этого года цены на бензин выросли на 13,4% в годовой динамике. В том числе АИ-98 подорожал на 11,7%, АИ-92 — на 12,8%, АИ-95/АИ-96 — на 16,8%.Средняя цена литра бензина АИ-92 составила 203 тг, АИ-95/АИ-96 — 249 тг, АИ-98 — 261 тг.В региональном разрезе сильнее всего по кошелькам граждан ударили цены на бензин в Алматы: плюс 15% к сентябрю прошлого года. В тройке антилидеров также оказались Алматинская и Карагандинская области: плюс 14,4% и плюс 14,3% соответственно.На 13 октября самый дешёвый бензин в мире можно было купить в Египте: 0,32 доллара США за литр. Далее расположились такие страны, как Алжир (0,32 доллара США) и Кувейт (0,34 доллара США).Казахстан по дешевизне бензина оказался на пятой строчке с ценой в 0,46 доллара США за литр. Среди стран СНГ в РК самый дешёвый бензин. Чуть ниже, на седьмом месте, расположилась Россия: 0,53 доллара США.В Азербайджане цена литра бензина составила 0,62 доллара США, в Беларуси — 0,75 доллара США, в Узбекистане — 0,89 доллара США, в Армении — 1,2 доллара США, в Украине — 1,44 доллара США.Самым дорогим бензин был в Гонконге (2,88 доллара США), Финляндии (2,23 доллара США) и Греции (2,14 доллара США).