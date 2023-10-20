Катарский инвестор планирует купить один из банков Казахстана

Инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank (бывший "Сбербанк") для дальнейшего выкупа. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В настоящее время определяется круг потенциальных инвесторов. Из них наиболее проработанная сделка - это продажа государственного банка Bereke. Сейчас проводится процедура дью-дилидженс (комплексная оценка объекта инвестирования. - Прим.) совместно с катарскими инвесторами", - сказала глава агентства.
По ее словам, после оценки банка катарский инвестор определит цену. Поэтому примерную стоимость Bereke Bank Абылкасымова назвать не смогла.
"Пока будут проводиться переговоры, мы со своей стороны, чтобы обеспечить привлекательность нашего рынка, плюс чтобы обеспечить легкость вхождения на финансовый рынок, приступили с сентября к ревизии банковского законодательства. Мы хотим провести либерализацию условий для вхождения иностранных банков на отечественный рынок", - добавила Мадина Абылкасымова.
Напомним, в апреле этого года в качестве потенциальных инвесторов Bereke Bank Мадина Абылкасымова называла бизнесменов из Катара и Грузии. Также интерес, по ее словам, проявлял Европейский банк реконструкции и развития.
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