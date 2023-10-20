Катарский инвестор планирует купить один из банков Казахстана

"В настоящее время определяется круг потенциальных инвесторов. Из них наиболее проработанная сделка - это продажа государственного банка Bereke. Сейчас проводится процедура дью-дилидженс (комплексная оценка объекта инвестирования. - Прим.) совместно с катарскими инвесторами", - сказала глава агентства.

"Пока будут проводиться переговоры, мы со своей стороны, чтобы обеспечить привлекательность нашего рынка, плюс чтобы обеспечить легкость вхождения на финансовый рынок, приступили с сентября к ревизии банковского законодательства. Мы хотим провести либерализацию условий для вхождения иностранных банков на отечественный рынок", - добавила Мадина Абылкасымова.

Инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank (бывший "Сбербанк") для дальнейшего выкупа. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент Tengrinews.kz.По ее словам, после оценки банка катарский инвестор определит цену. Поэтому примерную стоимость Bereke Bank Абылкасымова назвать не смогла.Напомним, в апреле этого года в качестве потенциальных инвесторов Bereke Bank Мадина Абылкасымова называла бизнесменов из Катара и Грузии. Также интерес, по ее словам, проявлял Европейский банк реконструкции и развития.