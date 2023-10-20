Астанчанка отдала таксисту 2 миллиона тенге

По словам пострадавшей, во время поездки она поделилась с водителем информацией о своих трудностях с оформлением ипотеки. Мужчина, войдя в доверие к пассажирке и ссылаясь на свои связи в банках, предложил свою помощь в приобретении жилья. Доверившись незнакомцу, женщина передала ему свои деньги, сообщили в полиции.

Таксист обманул астанчанку на два миллиона тенге, предлагая помощь в оформлении ипотечного займа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.48-летнего водителя такси по подозрению в мошенничестве задержали оперативники района Есиль. Как сообщили в полиции, мужчина обманным путем завладел денежными средствами женщины в размере более 2 миллионов тенге.Подозреваемый признался в совершении мошенничества. В отношении него начато расследование по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество". Также проверяется его возможная причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы.