Кайрат Боранбаев выйдет из колонии

"В соответствии с решением суда Кайрат Боранбаев будет находиться под пробационным контролем". Пресс-служба Акмолинского областного суда

Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. Суд удовлетворил ходатайство бизнесмена и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz.При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:- осужденный отбыл установленную законом 1\3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;- в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.Ранее Кайрата Боранбаева осудили к 6 годам лишения свободы за пособничество в растрате госимущества с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.