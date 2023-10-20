Министра спросили о жалобах на Wildberries

"Многие казахстанцы столкнулись с тем, что Wildberries не соблюдает закон о защите прав потребителей нашей страны. Как наши власти будут заставлять Wildberries соблюдать наше внутреннее законодательство внутри Казахстана?" - поинтересовались журналисты во время брифинга ведомства.

"Что касается Wildberries, то мы отрабатываем эти вопросы. Сегодня ключевой вопрос, являются ли marketplaces субъектами внутренней торговли. Я говорю о том, что да, являются. По закону субъекты внутренней торговли - это юридические, физические лица, осуществляющие деятельность по продажам вне зависимости от того, электронная торговля или стационарная.(...) Сегодня никаких иммунитетов у Wildberries и у других нет", - пояснил Арман Шаккалиев.

Количество жалоб на Marketplace от казахстанцев выросло в четыре раза, сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Отвечая на вопросы, министр подтвердил, что большинство жалоб, которые поступают от казахстанцев, касается электронной торговли. Согласно представленной им статистике, по сравнению с 2022 годом (9 месяцев) количество жалоб выросло в 4 раза и составило порядка 6500 с начала 2023 года.