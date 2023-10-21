"К нам оралманы приезжают, у них по 9-10 детей. И что их тут ждет?"

"К нам оралманы приезжают, у них по 9-10 детей. Их зовут, они из такой дали, из Кызылорды приезжают. Бросают насиженные места. И что их тут ждет? - возмущенно заявила женщина. - Они и уезжают быстро. При этом у нас школа новая. Это не какое-то маленькое отделение. Когда-то вообще был процветающий совхоз. Я сама из переселенцев, с Алтайского края, потому и задержалась в 90-х, что было хорошее хозяйство. И сегодня у нас столько аграриев, столько зерна... Но до нас не доходят никакие привилегии, мы даже газ не просим. Провели освещение - люди радовались, говорили, неужели и до нас дошла цивилизация. И это 21 век! Пропадает совхоз. Просим элементарное - сделайте дорогу и дайте воды. Пожалуйста, помогите!"

"Что касается воды, то проект на установку пункта очистки и раздачи воды готов, документация находится в управлении энергетики и ЖКХ", - ответил чиновник.

Жительница села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области Алла Мейрханова на встрече с акимом района подняла вопрос воды и плохих дорог, из-за которых люди не могут добраться до больницы, выехать в райцентр для оформления документов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Нашу Газету".О своих проблемах жители поселка ранее писали Президенту Казахстана. Население в поселке - 501 человек, стоит он около республиканской трассы. Люди жалуются не только на плохую дорогу, но и на горько-соленую воду из скважин и колодцев.Аким Аулиекольского района Жансултан Таукенов, комментируя сказанное, заверил, что первые 11 километров дороги начнут ремонтировать в 2024 году. "На следующий участок в начале января будет готова проектная документация, определим стоимость ремонта и будем выходить с бюджетной заявкой. И, возможно, привлекать наших аграриев", - заявил он.