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Министр попросил казахстанцев сообщать ему на WhatsApp о фактах коррупции

Просмотров:386 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Министр попросил казахстанцев сообщать ему на WhatsApp о фактах коррупции
© instagram/tjm_mchs
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов обратился к общественности и призвал сообщать о противоправных действиях и фактах коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Для повышения уровня доверия сотрудников органов гражданской защиты руководству Министерства, мы создаем открытую и прозрачную коммуникацию на всех уровнях управления.

Для повышения эффективности противодейстия коррупции в подразделениях МЧС, в октябре внедрен пилотный проект проверки сотрудников на добропорядочность Integrity check. Проект позволит своевременно выявлять недобросовестных сотрудников и пресекать коррупционные правонарушения", - заявил министр.


По его словам, с начала запуска Integrity check поступило уже 17 сообщений от сотрудников о получении денежных средств на их счета от неизвестных лиц, что указывает на их коррупционную устойчивость.

"С гордостью хочу подчеркнуть то, что 99,9 процентов наших сотрудников - это честные, добросовестные люди, которые с честью и достоинством несут свою службу, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем. Но, с сожалением допускаю, что возможно есть в наших рядах и недобросовестные сотрудники. МЧС нацелено на жесткое пресечение коррупции в органах гражданской защиты", - сказал Шарипханов.


Министр призвал общественность принять участие в антикоррупционной профилактике.

"Если вы заметите какие-либо противоправные действия в рядах МЧС, обязательно сообщите нам. В каждом регионе в Департаментах по ЧС созданы воспитательные подразделения, есть телефоны доверия, можно обратиться к ним. Также можно написать на мой номер в WhatsApp (7 747 651 75 88), есть моя личная страница в Instagram. Или подать официальное обращение через сервис Е-Өтініш", - сказал Шарипханов.




Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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dinamo85 (Посетители) Сегодня, 18:40
если 99.9 все правильные, зачем Ватцап министра? жаловаться не наикого получается

https://www.lada.kz/kazakhstan-news/115734-zaderzhan-byvshiy-ministr-yusticii-ka
zahstana.html вот один из честных
 
 

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