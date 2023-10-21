Министр попросил казахстанцев сообщать ему на WhatsApp о фактах коррупции

Для повышения эффективности противодейстия коррупции в подразделениях МЧС, в октябре внедрен пилотный проект проверки сотрудников на добропорядочность Integrity check. Проект позволит своевременно выявлять недобросовестных сотрудников и пресекать коррупционные правонарушения", - заявил министр.

"С гордостью хочу подчеркнуть то, что 99,9 процентов наших сотрудников - это честные, добросовестные люди, которые с честью и достоинством несут свою службу, ежедневно рискуя своей жизнью и здоровьем. Но, с сожалением допускаю, что возможно есть в наших рядах и недобросовестные сотрудники. МЧС нацелено на жесткое пресечение коррупции в органах гражданской защиты", - сказал Шарипханов.

"Если вы заметите какие-либо противоправные действия в рядах МЧС, обязательно сообщите нам. В каждом регионе в Департаментах по ЧС созданы воспитательные подразделения, есть телефоны доверия, можно обратиться к ним. Также можно написать на мой номер в WhatsApp (7 747 651 75 88), есть моя личная страница в Instagram. Или подать официальное обращение через сервис Е-Өтініш", - сказал Шарипханов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов обратился к общественности и призвал сообщать о противоправных действиях и фактах коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства."Для повышения уровня доверия сотрудников органов гражданской защиты руководству Министерства, мы создаем открытую и прозрачную коммуникацию на всех уровнях управления.По его словам, с начала запуска Integrity check поступило уже 17 сообщений от сотрудников о получении денежных средств на их счета от неизвестных лиц, что указывает на их коррупционную устойчивость.Министр призвал общественность принять участие в антикоррупционной профилактике.