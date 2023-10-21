ЧП на стройке LRT: сваебой раздавил машину в Астане

По информации пресс-службы City Transportation Systems, ЧП произошло 21 октября в 17.00 во время производства буронабивных работ по устройству сваи. "Буровая станция провалилась в пустоту асфальта правой гусеницей. В неположенном месте была припаркована машина Hyundai. Пассажиров и водителя в салоне не было. Пострадавших нет. Стрела буровой станции упала на кузов этой автомашины. Территория ограждена. Работает полиция", - прокомментировали в компании.

В Астане при строительстве ЛРТ на землю опрокинулась многотонная буровая станция и раздавила новенький автомобиль. Фото с места инцидента опубликовал телеграм-канал NewsRoom99, передает Tengrinews.kz.Происшествие случилось в субботу на участке застройки по улице Сыганак. Жертв и пострадавших нет.