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ЧП на стройке LRT: сваебой раздавил машину в Астане

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 18:10
ЧП на стройке LRT: сваебой раздавил машину в Астане
NewsRoom99
В Астане при строительстве ЛРТ на землю опрокинулась многотонная буровая станция и раздавила новенький автомобиль. Фото с места инцидента опубликовал телеграм-канал NewsRoom99, передает Tengrinews.kz.

Происшествие случилось в субботу на участке застройки по улице Сыганак. Жертв и пострадавших нет.

По информации пресс-службы City Transportation Systems, ЧП произошло 21 октября в 17.00 во время производства буронабивных работ по устройству сваи. "Буровая станция провалилась в пустоту асфальта правой гусеницей. В неположенном месте была припаркована машина Hyundai. Пассажиров и водителя в салоне не было. Пострадавших нет. Стрела буровой станции упала на кузов этой автомашины. Территория ограждена. Работает полиция", - прокомментировали в компании.


ЧП на стройке LRT: сваебой раздавил машину в Астане


Источник: Tengrinews.kz
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