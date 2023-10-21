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Заморозка $22 млрд Нацфонда, пьянство, попытка дискредитации Токаева – чем известен Бекетаев

Просмотров:876 Опубликовано: Сегодня, 20:12
Заморозка $22 млрд Нацфонда, пьянство, попытка дискредитации Токаева – чем известен Бекетаев
фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 21 октября. КазТАГ – В интернете распространяется документ, озаглавленный как «Оперативная свода (по поступившим материалам, имеющим общественный резонанс)», в котором приводятся данные о том, как вероятно задерживали бывшего министра юстиции Марата Бекетаева.

«21 октября 2023 года в 5.30 для производства судебно-медицинской экспертизы (освидетельствования) живого лица (задержанного) был доставлен гражданин Бекетаев Марат Бакытжанович 29 августа 1977 года рождения, по постановлению руководителя СОГ – руководителя управления службы ДР агентства Республики Казахстан по противодействию в коррупции. (…) Свидетельствуемый Бекетаев М.Б. отказался от проведения экспертизы в категоричной форме», - говорится в распространенном в субботу документе, подлинность которого официально не подтверждена.


Однако, учитывая, что копию документа распространил ряд известных Telegram-каналов, в том числе – известных журналистов, очевидно, что он вполне может быть подлинным. При этом, если документ подлинный, следствию, вероятно, не удалось официально установить, был ли на момент задержания Бекетаев трезв.

Бекетаев, который с сентября 2016 года возглавлял минюст и был снят с должности сразу же после кровавых событий Қаңтара в январе 2022 года, успел запомниться как человек, плоть от плоти олицетворяющий то, что сейчас принято называть Старым Казахстаном.

Один из первых громких скандалов с его участием – его задержание пьяным за рулем автомобиля в 2009 году. Тогда он уже несколько лет был вице-министром юстиции. И уволили тогда не Бекетаева, а полицейских, которые посмели «хлопнуть» пьяного представителя клана экс-президента Нурсултана Назарбаева. По некоторым данным, не последнюю роль в данной истории мог сыграть родной племянник экс-президента – попавший недавно под следствие бывший первый заместитель комитета национальной безопасности (КНБ) Самат Абиш, которого называют «близким другом» экс-главы минюста.

Еще одна не менее скандальная история – процесс против молдавских бизнесменов Анатола и Габриеля Стати. По данному делу в 2017 году были заморожены $22 млрд средств Национального фонда Казахстана, а государство понесло значительные убытки на юридическое сопровождение.

Уже после сложения Назарбаевым президентских полномочий Бекетаев отметился тем, что можно расценить как явную попытку открыто дискредитировать политику нового главы государства Касым-Жомарта Токаева. Например, 22 октября 2019 года Бекетаев, комментируя указ Токаева «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента», расширявшим полномочия Назарбаева в некоторых областях, заявил, что по кадровым вопросам последнее слово принадлежит Совету безопасности (который на тот момент возглавлял Назарбаев).

В ситуацию тогда пришлось вмешаться и окончательно расставить все точки над «i» пресс-секретарю президента Берику Уали.

«Считаю некорректным комментарий министра юстиции. Возможно, под напором журналистов Бекетаев растерялся и дал неверную формулировку, что удивительно, так как должностное лицо такого уровня всегда должно квалифицированно разъяснять любые вопросы в рамках своих функциональных обязанностей», - прокомментировал тогда Уали для КазТАГ заявление Бекетаева, подчеркнув, что именно президент Токаев принимает ключевые кадровые решения.

Напомним, Бекетаев был задержан 21 октября по делу о коррупции в рамках объявленной президентом Токаевым кампании по возврату незаконно выведенных активов. Бекетаев считается приближенным экс-председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова, который сейчас отбывает наказание, будучи признанным виновным по делу о январских событиях. Отметим, что советником Бекетаева до январских событий был экс-глава Национального бюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, которого вместе с бывшим сенатором Кайратом Кожамжаровым считают причастным к фабрикации ряда громких уголовных дел.


Источник: kaztag.kz
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