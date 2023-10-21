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Мощный пожар сняли на видео в Талгаре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:47
Мощный пожар сняли на видео в Талгаре
Кадр из видео
Мощный пожар сняли на видео в Талгаре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

21 октября в 19:06 пожарные ДЧС Алматинской области направились на очередной вызов в Талгар. По прибытию на место происшествия выяснилось, что по улице Амангельды в частном жилом доме произошло загорание хозпостроек, бани, сарая и навеса на общей площади 150 квадратных метров и от высокой температуры расплавился сайдинг соседней летней кухни на площади 6 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 20:07 и ликвидирован в 20:38.


Отметим, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что талгарцы почувствовали мощный взрыв.

"В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области. Факт взрыва газового баллона не зарегистрирован. Жертв и пострадавших нет. Обход частного жилого дома проводился 28 февраля", - сообщили в ведомстве.

Также ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.


Источник: Tengrinews.kz
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