Европейская комиссия оценила уровень безопасности авиации Казахстана

"В ходе встречи делегация Европейской комиссии ознакомилась с деятельностью и перспективами развития Авиационной администрации Казахстана. Руководство ААК проинформировало о проводимой работе и ходе реализации задач по обеспечению безопасности полетов. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе обеспечение безопасности полетов, авиационной безопасности и дальнейшего сотрудничества", - сообщила пресс-служба КГА.

Высшее руководство Европейской комиссии посетило Авиационную администрацию Казахстана, сообщает Zakon.kz.В Авиационной администрации Казахстана состоялась встреча Советника первого класса генерального директората по международному сотрудничеству (DG INTPA) Европейской комиссии Хенрика Хололей с генеральным директором Авиационной администрации Казахстана Каталином Раду и сотрудниками организации.Хенрик Хололей положительно оценил внедряемые подходы управления отраслью гражданской авиации в Казахстане и повышению уровня соответствия безопасности полетов мировым стандартам, особенно за последние полтора года.Он также отметил важность авиации для социально-экономического развития страны и перспективы авиации в контексте Среднего коридора.Ранее сообщалось, что по итогам аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Казахстане безопасность полетов выросла до 82%, что превышает среднемировой показатель.