Опубликован список государственных образовательных грантов в докторантуру

Опубликован список государственных образовательных грантов на подготовку докторантов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Всего в докторантуру выделено 712 мест.
Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD в организациях высшего и (или) послевузовского образования на 2023-2024 учебный год можно посмотреть здесь
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Согласно информации
на сайте Национального центра тестирования, прием заявлений поступающих в докторантуру в ОВПО проводится приемными комиссиями ОВПО и через информационную систему Национального центра тестирования (app.testcenter.kz) два раза в год: в следующие сроки: 1) с 3 июля до 3 августа календарного года; 2) с 25 октября по 10 ноября календарного года.
Ранее в Казахстане изменили правила приема в магистратуру и докторантуру.
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