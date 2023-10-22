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5-летний ребенок погиб под колесами детсадовской машины в Туркестане

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 12:29
5-летний ребенок погиб под колесами детсадовской машины в Туркестане
Кадр из видео
В Туркестане водитель машины детского сада "Балақай", занимающийся развозкой детей, совершил наезд на пятилетнего ребенка - воспитанника данного дошкольного учреждения. Мальчик погиб. Об этом рассказал родной брат отца ребенка Бакытжан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на qaz365.kz.

По словам Бакытжана, инцидент произошел 20 октября в 17:32.

"Вчера вечером машина детского сада, занимающаяся развозкой детей, доставила ребенка домой. Обычно мальчик выходит из машины и обходит ее спереди. Менее чем через 5-10 секунд после того, как дверь машины закрылась, машина двинулась вперед и наехала на ребенка. Машину остановили соседи. К тому времени мальчик уже был мертв", - говорит Бакытжан.


Момент наезда на ребенка и то, как соседи остановили машину, попал в объектив видеокамеры.

"Мы сейчас находимся в морге. Патологоанатомы говорят, что со вчерашнего дня поступают бесконечные звонки от следователей. После наезда автомобиля в 2,5 тонны от ребенка ничего не осталось. Они, наверное, хотят что-то скрыть. Следователь говорит, что еще ни с кем толком не разговаривал. И здесь он явно что-то скрывает", - говорит дядя погибшего мальчика.


Родные ребенка опасаются, что виновник избежит наказания. Поэтому требуют справедливого расследования.

"По данному факту 20 октября начато досудебное расследование с признаками уголовного правонарушения, указанного в части 2 статьи 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека", – ответили в пресс-службе акимата Туркестанской области.


Источник: Тengrinews.kz
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