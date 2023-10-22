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Участковый перевернулся на служебном авто и скрылся с места ДТП в Актобе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:57
Участковый перевернулся на служебном авто и скрылся с места ДТП в Актобе
Фото https://aikyn.kz
Участковый инспектор отдела полиции Мартукского района Актюбинской области попал в аварию на служебной машине марки "Лада 21214".

На объездной дороге Мартук–Байнассай он нарушил правила, не справился с управлением, вылетел в кювет по ходу движения и перевернулся. Далее он оставил поврежденный автомобиль и скрылся с места ДТП. В итоге на правоохранителя завели административное дело за «нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства» и «оставление места ДТП, участником которого он являлся». 

Сам участковый вину в правонарушении полностью признал. Суд наказал его за аварию с поврежденным автомобилем штрафом 69 000 тенге, а за то, что сбежал с места аварии – штрафом 172 500 тенге. 


Источник: "Диапазон"
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