Участковый перевернулся на служебном авто и скрылся с места ДТП в Актобе

Участковый инспектор отдела полиции Мартукского района Актюбинской области попал в аварию на служебной машине марки "Лада 21214".



На объездной дороге Мартук–Байнассай он нарушил правила, не справился с управлением, вылетел в кювет по ходу движения и перевернулся. Далее он оставил поврежденный автомобиль и скрылся с места ДТП. В итоге на правоохранителя завели административное дело за «нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства» и «оставление места ДТП, участником которого он являлся».



Сам участковый вину в правонарушении полностью признал. Суд наказал его за аварию с поврежденным автомобилем штрафом 69 000 тенге, а за то, что сбежал с места аварии – штрафом 172 500 тенге.

