Мужчина в Семее решил отомстить соседям, оставив весь дом без отопления

"По словам руководителя жилищной инспекции Дианы Шаяхметовой мужчина заявил всем: "делайте, что хотите", после чего закрыл квартиру и уехал", – сообщает Telegram-канал.

В Семее мужчина переругался со своими соседями и в отместку оставил весь дом без отопления. В итоге 48 владельцев квартир остались с холодными батареями, сообщает Zakon.kz.Инцидент произошел в Семее по улице Титова. Об этом стало известно 22 октября, пишет Telegram-канал abainewskz Участковый уполномоченный выяснил, что все началось из-за конфликта соседей. В конце концов словесные предупреждения перешли в конкретные действия: мужчина полностью демонтировал отопительный стояк в своей квартире, что привело к потере тепла для 48 квартир.Позже стало известно, что квартира, где демонтировали стояк, на самом деле оформлена на тещу жильца, которая даже не проживала там.Специалисты отдела жилищной инспекции и полицейские провели общедомовое собрание, где было решено восстановить отопление в доме. Но пока полицейские ищут собственника жилья, четыре квартиры все еще остаются без тепла.Похожая история произошла летом 2023 года в Карагандинской области. Жительница поселка забрызгала автомобиль соседа-пенсионера монтажной пеной после возникшей между ними ссоры.Соседи поругались после того, как ребенок хотел залезть на автомобиль пенсионера и поиграть на его крыше. Владельцу иномарки не понравилась идея ребенка, и он отогнал девочку. Мать ребенка возмутилась поведением соседа и решила ему отомстить.