Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Октября
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.06 KZT
  • €1 = 507.23 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Золото резко подскочило в цене на фоне обострения палестино-израильского конфликта

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:43
Золото резко подскочило в цене на фоне обострения палестино-израильского конфликта
© CNBC
Цены на золото подскочили до максимума за пять месяцев, превысив 2000 долларов за тройскую унцию, на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Forbes.ru.

Инвесторы опасаются, что конфликт ХАМАС и Израиля может перерасти в полномасштабную войну в регионе, поэтому выбирают защитный актив.

Стоимость драгоценного металла в ходе торгов на нью-йоркской бирже COMEX в пятницу на пике достигала 2008,5 доллара за тройскую унцию. На закрытии золото стоило 1994,4 доллара за тройскую унцию.

Обострение на Ближнем Востоке позволило металлу отыграть падение до семимесячного минимума в 1820 долларов за тройскую унцию. Падение актива продолжалось с 22 сентября, а вверх котировки пошли только 5 октября.

Как отмечает газета, традиционно инвесторы покупают золото в периоды неопределенности и отказываются от него, когда растет доходность по гособлигациям США. Однако последнее ралли драгметалла подрывает эту корреляцию. Несмотря на значительный рост реальной доходности, поддержку золоту оказали рекордные закупки металла центральными банками, которые стремятся сократить свою зависимость от доллара после введения беспрецедентных санкций против России, поясняет издание.

Аналитики также допускают, что золото могло выиграть от обострения на Ближнем Востоке, поскольку оно усилило осторожность Федрезерва США относительно дальнейших решений по процентным ставкам.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика