Золото резко подскочило в цене на фоне обострения палестино-израильского конфликта

Цены на золото подскочили до максимума за пять месяцев, превысив 2000 долларов за тройскую унцию, на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Forbes.ru.



Инвесторы опасаются, что конфликт ХАМАС и Израиля может перерасти в полномасштабную войну в регионе, поэтому выбирают защитный актив.



Стоимость драгоценного металла в ходе торгов на нью-йоркской бирже COMEX в пятницу на пике достигала 2008,5 доллара за тройскую унцию. На закрытии золото стоило 1994,4 доллара за тройскую унцию.



Обострение на Ближнем Востоке позволило металлу отыграть падение до семимесячного минимума в 1820 долларов за тройскую унцию. Падение актива продолжалось с 22 сентября, а вверх котировки пошли только 5 октября.



Как отмечает газета, традиционно инвесторы покупают золото в периоды неопределенности и отказываются от него, когда растет доходность по гособлигациям США. Однако последнее ралли драгметалла подрывает эту корреляцию. Несмотря на значительный рост реальной доходности, поддержку золоту оказали рекордные закупки металла центральными банками, которые стремятся сократить свою зависимость от доллара после введения беспрецедентных санкций против России, поясняет издание.



Аналитики также допускают, что золото могло выиграть от обострения на Ближнем Востоке, поскольку оно усилило осторожность Федрезерва США относительно дальнейших решений по процентным ставкам.