В генах казахов найдена неожиданная пищевая непереносимость

"Если у человека есть в нем мутация, то организм выделяет в три раза меньшее количество трегалазы, чем нужно. Это приводит к расстройству пищеварения (боль, вздутие живота, диарея) при употреблении грибов", - говорится в публикации.

"О рационе кочевников как скотоводов существуют разные мнения, но если брать не современное, а древнее общество, то, конечно, скотоводческое хозяйство является основой нашего рациона. Однако мнение, что традиционные кочевники, в том числе казахи, каждый день ели мясо - это, конечно, заблуждение", - рассказала историк Салтанат Асанова.

"Мясо - важный элемент пищи кочевого населения, но не основной. Основной рацион составляли молочные продукты и пища с высоким содержанием белка. Если брать по описанию, то количество и виды молочных продуктов гораздо шире, чем мясных. Молочные продукты и уровень кулинарной обработки, в частности для длительного хранения молочных продуктов, непревзойденный. До сих пор молочные продукты и различные виды кисломолочной продукции, такие как курт и ірімшік (иримшик) могут несколько лет храниться без всяких консервантов. На самом деле наш курт - это итальянский пармезан, только в таком более менее обыденном состоянии", - пояснила историк.

"Древние кочевники собирались всем аулом, чтобы отведать кусок свежего мяса. В летнее время казахи почти не употребляли мясо, потому что это время, когда скот нагуливает массу, когда идет выкармливание молодняка, из-за чего летом очень много молока. Поэтому летом пища в основном состояла из молочных продуктов. А вот мясные продукты - это в основном зимние заготовки и, конечно, сушеное, вяленое мясо. Безусловно, кочевники любят мясо, но в ежедневный рацион оно добавилось только у современных казахов - это следствие модернизированности и современной цивилизации", - рассказала она.

"На генетическом уровне казахи не могут отказаться от мяса"

"Казахи были кочевниками, и в связи с тем, что они тысячелетиями занимались скотоводством, наши предки всегда ели животных и продукты, к которым не относятся говядина и курица. На генетическом уровне казахи не могут отказаться от мяса, и чтобы перейти на какой-то другой вид питания, необходимо большое количество времени.

"Наш геном не готов к углеводному питанию, которое представлено в продуктовых магазинах. Сейчас почему идет всплеск заболеваний: диабета, онкологии, и болезни сердца? Все потому что мы пошли против традиционной еды, в корне утратили нашу культуру питания. Тем самым идет всплеск воспалительных заболеваний. К примеру, один грамм углевода задерживает в организме 4 грамма жидкости, оттуда и идут отеки", - пояснила нутрициолог.



"Давайте не забывать что все они очень отличаются друг от друга внешне и генетически. Тут все дело в генах - они у всех разные. Например, есть гены FADs, которые подскажут нам, можем ли мы быть вегетарианцами или мясоедами.



Если у вас в ДНК гаплотип Д, то можете спокойно жить на растительной пище, как живут большая часть Индии и юг Азии. Если гаплотип М2, то вегетарианство - верный путь к самоубийству.



Во-первых, у вас может наблюдаться снижение когнитивных способностей. Во-вторых, есть высокий риск аутоиммунных заболеваний и даже онкологии", - рассказала эксперт.

"Средиземноморская диета одобрена ЮНЕСКО как диета долгожителей. Если вы мясоед, устраивайте один или два раза в неделю дни без мяса. Иммунная система немного разгрузится, и вы будете себя чувствовать здоровее. Ваш кишечник скажет вам спасибо", - заключила диетолог.



Ученые медико-генетического центра Genotek установили непереносимость грибов у восьми народов мира, среди них - казахи, передает Tengri Life со ссылкой на Gazeta.Как установили специалисты, наиболее часто непереносимость трегалозы - грибного сахара - встречается у:- корейцев, 58 процентов;- монголов, 50 процентов;- казахов, 36 процентов;- якутов, 28 процентов.Также довольно часто мутация встречается у башкир (17 процентов), ашкеназских евреев, чеченцев и карачаевцев (по 14 процентов).Наиболее редко мутация встречается у горских евреев (2,5 процента), армян (3 процента), украинцев (3,5 процента), русских (3,8 процента) и белорусов (4,6 процента).Трегалоза - это "грибной сахар". Активность фермента трегалазы, который расщепляет трегалозу, зависит от гена TREH.Как и с непереносимостью лактозы, это важная информация для жителей тех или иных стран, которая помогает правильно выстроить свой рацион и предотвратить ошибки в своем пищевом поведении, считают ученые.Казах, который не ест мясо - для кого-то может прозвучать, как начало анекдота. Однако с каждым годом количество вегетарианцев и веганов в стране растет. А так ли полезен отказ от пищи животного происхождения? Подходит ли эта система питания казахам, учитывая кочевой образ жизни предков? С этими вопросами корреспондент Tengri Lifestyle обратилась к экспертам.По словам эксперта, основная пища кочевого населения - молочные продукты.По словам Асановой, древние кочевники ели свежее мясо относительно редко - например, на особых празднествах, когда приезжали особые гости.Как считает историк, если в рационе сохраняется белковая пища, то казахи могут перейти на вегетарианство.Между тем нутрициолог Лаура Батырова придерживается иной точки зрения.По мнению специалиста, если казахи не будут есть мясо, то так будут противоречить своему исконному питанию.Диетолог Лилия Георгиевна со своей стороны напоминает, что казахи - это большая нация: северные, южные, восточные, западные.Кроме того, специалист порекомендовала вегетарианцам попробовать пескетарианскую, или средиземноморскую диету.