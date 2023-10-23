Арктический холод придет в Казахстан

"Быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей республике, однако в конце периода вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах страны. Так, на западе республики в ночные часы температура понизится до 6 мороза - 3 тепла, на северо-западе до 0-7 мороза, на севере страны ожидается 5 мороза - 5 тепла", - говорится в сообщении.



Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 24-26 октября, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметили метеорологи, глубокий и активный северный циклон с несколькими системами атмосферных фронтов напоминает жителям Казахстана, что зима приближается. Неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега сохранится в течение периода.