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Арктический холод придет в Казахстан

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Арктический холод придет в Казахстан
Фото ©️ Tengrinews.kz / Амир Абдулхаимов
Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 24-26 октября, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметили метеорологи, глубокий и активный северный циклон с несколькими системами атмосферных фронтов напоминает жителям Казахстана, что зима приближается. Неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега сохранится в течение периода.

"Быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей республике, однако в конце периода вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах страны. Так, на западе республики в ночные часы температура понизится до 6 мороза - 3 тепла, на северо-западе до 0-7 мороза, на севере страны ожидается 5 мороза - 5 тепла", - говорится в сообщении.


Источник: tengrinews.kz
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