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Полиция Казахстана введет усиление в преддверии 25 октября

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Полиция Казахстана введет усиление в преддверии 25 октября
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В связи с празднованием Дня Республики с 24 по 26 октября весь личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом на еженедельном брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С 24 по 26 октября весь личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. В эти дни предусмотрено увеличение до 20 тысяч задействованных в охране общественного порядка сотрудников полиции и Национальной гвардии", - сообщил зампред комитета на брифинге о подготовке к празднованию Дня Республики.

По информации Кениспаева, совместно с акиматами в каждом регионе согласованы места проведения культурно-массовых мероприятий. Подготовлены расчеты сил и средств правопорядка.

"Маршруты нарядов полиции будут приближены к местам массового скопления и отдыха граждан с визуальным контролем камерами видеонаблюдения Центров оперативного управления. Для мониторинга ситуации на базе МВД будет развернут оперативный штаб. Работа аналогичных штабов предусмотрена во всех регионах. В целом министерство приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан и правопорядка во время празднования Дня Республики", - доложил Кениспаев.


Источник: tengrinews.kz
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