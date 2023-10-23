АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана"

"Принятыми Агентством мерами задолженность снижена в три раза (с 18,7 миллиарда до 6,3 миллиарда тенге), в том числе за счет взыскания долгов (обеспечен возврат дебиторской задолженности на сумму 9,2 миллиарда тенге). Помимо этого, восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями. Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия", - говорится в сообщении АФМ.



"Отменен договор о передаче АО Dosjan Temir Joly в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 миллионов тенге в год. При том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 миллиарда тенге, которые не были учтены при первоначальной оценке", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.



Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).В ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО "НУХ "Байтерек" 100 процентов акций ИФК стоимостьюОтметим, что на момент начала досудебного расследования у Фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 миллиарда тенге.На баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 миллиарда тенге.Работа по возврату активов в пользу государства будет продолжена.