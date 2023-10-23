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АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана"

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 15:17
АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана"
Работа по возврату активов в пользу государства будет продолжена.
Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

В ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО "НУХ "Байтерек" 100 процентов акций ИФК стоимостью 63,3 миллиарда тенге.

Отметим, что на момент начала досудебного расследования у Фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 миллиарда тенге.

"Принятыми Агентством мерами задолженность снижена в три раза (с 18,7 миллиарда до 6,3 миллиарда тенге), в том числе за счет взыскания долгов (обеспечен возврат дебиторской задолженности на сумму 9,2 миллиарда тенге). Помимо этого, восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями. Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия", - говорится в сообщении АФМ.

На баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 миллиарда тенге.

"Отменен договор о передаче АО Dosjan Temir Joly в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 миллионов тенге в год. При том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 миллиарда тенге, которые не были учтены при первоначальной оценке", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Работа по возврату активов в пользу государства будет продолжена.


Источник: tengrinews.kz
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