Авторов YouTube-канала "Басе" объявили в розыск в Казахстане

Авторов YouTube-канала "Басе" Наталью и Айдоса Садыковых объявили в Казахстане в розыск. Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в МВД Казахстана, указанные лица с санкции суда 23 октября были объявлены в розыск по статье 174 Уголовного кодекса "Разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни". Инициатором розыска Садыковых выступило МВД. Розыск ведет управление полиции столичного района Алматы.Напомним, что заочное постановление об аресте Натальи Садыковой суд вынес еще в 2014 году. Как тогда сообщалось, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления.