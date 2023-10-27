"Захоронения людей, умерших от сибирской язвы, проводятся с соблюдением требований противоэпидемического режима с использованием дезсредств в оцинкованном, герметически запаянном гробу. Для рытья могил, перевозки, погребения тела комплектуется группа из 3-5 человек. Люди тщательно инструктируются о порядке проведения работ, особенностях захоронения, правилах пользования защитным костюмом, о строгом соблюдении мер личной профилактики", - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области.





"Лица, принимавшие участие в захоронении, будут находиться под медицинским наблюдением на весь срок инкубации", - подчеркнули в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

Как будут хоронить умершего из-за сибирской язвы казахстанца, передает корреспондент Tengrinews.kz.Умершего из-за сибирской язвы жителя поселка Топар Карагандинской области будут хоронить в оцинкованном гробу. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области. Как сообщили в ведомстве, во время похорон мужчины необходимо соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не допустить дальнейшее распространение особо опасной инфекции.По официальным данным, к захоронению умершего допустят группу до пяти человек, которым необходимо будет иметь противочумные костюмы.Для перевозки тела к месту захоронения должна использоваться машина, легко поддающаяся дезинфекции, добавили в ведомстве. После погребения тщательно дезинфицируются не только транспорт, но и все инструменты, а также защитная одежда. Обеззараживание проводится по строго установленным правилам на месте захоронения.Напомним, в поселке Топар Абайского района объявили карантин из-за сибирской язвы. От больного бычка произошло заражение трех членов одной семьи. Их госпитализировали в инфекционный центр. На въезде в поселок были установлены санитарный и блок посты.Утром 27 октября в инфекционном центре Карагандинской областной клинической больницы скончался один из трех пациентов, у которого диагностировали сибирскую язву. Пациенту было 75 лет. У него произошло обострение заболевания в связи с наличием сопутствующих диагнозов. Он находился в реанимации. В инфекционном центре по-прежнему находятся два пациента с сибирской язвой. Один из них в реанимации.