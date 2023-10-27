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Ситуацию с бензином и дизтопливом в Казахстане прокомментировал министр энергетики

Просмотров:402 Опубликовано: Вчера, 16:45
Ситуацию с бензином и дизтопливом в Казахстане прокомментировал министр энергетики
Фото: fotoxcom.ru
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал ситуацию с обеспечением казахстанцев бензином и дизтопливом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава Минэнерго подчеркнул, что весь необходимый объем производства бензина в Казахстане вырабатывается в полном объеме. Он также подчеркнул, что никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензины нет.

"По 92-му предельные цены установлены, 205 тенге - это предельная цена. Мы исходим из двух факторов: это соотношение спроса и предложения, то есть наличие дефицита, который может вызвать какие-то спекулятивные факторы. То есть в этой связи ситуация сбалансированная. И 92-й и 95-й, мы полностью закрываем внутреннее потребление, обеспечиваем внутренний рынок. То есть никаких спекулятивных факторов для повышения цены на бензины нет", - заявил Саткалиев.


По его словам, после завершения ремонта на Атырауском заводе ситуация в стране будет более стабильной.

"Как только выйдет с ремонта Атырауский завод, ситуация еще будет более стабильная, более надежная в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов. То же касается и дизельного топлива. Более того, мы даже прогнозируем профицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Будем принимать соответствующие меры", - заверил он.


Саткалиев также выделил два аспекта в государственном регулировании цен на нефтепродукты. Он отметил, что регулируются некоторые виды нефтепродуктов, что гарантирует жесткий контроль над ценами. Однако есть и нерегулируемые виды, например, 95-й бензин и зимнее дизельное топливо, где цены могут зависеть от соотношения внутренних продуктов и импортированных из соседних стран. В таких случаях цены могут подвергаться воздействию мировых факторов, включая цены на импортируемые нефтепродукты.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
  • Papirosso
  • синдбад
 Gor (Посетители) Вчера, 19:02
Похоже Атырауский НПЗ только и стоит на ремонте.
 
 

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