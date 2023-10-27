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Казахстан приостановил рассмотрение заявок на строительство АЭС - Саткалиев

Просмотров:395 Опубликовано: Вчера, 16:53
Казахстан приостановил рассмотрение заявок на строительство АЭС - Саткалиев
Фото: pexels.com
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как Казахстан готовится к проведению референдума о строительстве АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил Саткалиев, Казахстан приостановил рассмотрение заявок от потенциальных подрядчиков строительства АЭС. При этом дата проведения государственного референдума будет объявлена по итогам консультаций. Однако на данный момент конкретная дата неизвестна.

"В ряде городов наши специалисты были, Караганда, Астана. График опубликован. По итогам консультаций будет объявлена дата референдума, мне она неизвестна. Здесь работы идут в соответствии с законом о референдуме, есть уполномоченные органы, которые занимаются организацией процесса. Это не остановка переговоров, это приостановка рассмотрения нами их заявок. Если они проявят заинтересованность, мы с ними встречаемся, консультации проводим, но никаких решений не принимаем. Мы ждем результатов референдума. Для нас важно мнение общественности, готовности народа, принятия готовности к строительству АЭС", - заявил Алмасадам Саткалиев.


Источник: tengrinews.kz
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