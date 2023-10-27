Не рекомендуем переводить авто на газ - глава Минэнерго о ситуации с топливом

"На примере октября скажу: в начале года планировали производство и поставку на внутренний рынок сжиженного нефтяного газа в объеме 124 тысячи тонн. Фактически по октябрю потребление составило 144 тысячи тонн, на 20 тысяч выше плана. Чтобы обеспечить поставки, пришлось провести сложные переговоры с компанией ТШО", - отметил Саткалиев.



"В Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится. Всем автолюбителям не рекомендуем переводить авто на сжиженный нефтяной газ, потому что цена гарантированно будет расти", - указал он.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал ситуацию с автогазом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил глава Минэнерго, потребление сжиженного нефтяного газа превысило запланированный объем.Министр заявил, что цена на сжиженный нефтяной газ является не рыночной, а убыточной и снижает производство.Как заверил Саткалиев, министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам.