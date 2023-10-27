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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Не рекомендуем переводить авто на газ - глава Минэнерго о ситуации с топливом

Просмотров:1014 Опубликовано: Вчера, 17:02
Не рекомендуем переводить авто на газ - глава Минэнерго о ситуации с топливом
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал ситуацию с автогазом в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил глава Минэнерго, потребление сжиженного нефтяного газа превысило запланированный объем.

"На примере октября скажу: в начале года планировали производство и поставку на внутренний рынок сжиженного нефтяного газа в объеме 124 тысячи тонн. Фактически по октябрю потребление составило 144 тысячи тонн, на 20 тысяч выше плана. Чтобы обеспечить поставки, пришлось провести сложные переговоры с компанией ТШО", - отметил Саткалиев.


Министр заявил, что цена на сжиженный нефтяной газ является не рыночной, а убыточной и снижает производство.

"В Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится. Всем автолюбителям не рекомендуем переводить авто на сжиженный нефтяной газ, потому что цена гарантированно будет расти", - указал он.


Как заверил Саткалиев, министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 00:07
Странно, раньше говорили про туристов-они весь
газ сжигают
 
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  • Papirosso
 БО (Посетители) Вчера, 23:20
А кто ранее переводил городской и другой городской транспорт на сжиженный газ,причём это делалось с помпой, об экологичности,экономичности газового топлива...не рекомендует он(((.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Papirosso
  • синдбад
  • babe
 alixah (Посетители) Вчера, 20:18
Кроме как поднимать цены у нас больше ничего не умеют.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • cas277cas
  • alixah
  • Papirosso
  • синдбад
  • babe
  • БО
  • Банкир
 Pluto 9701 (Посетители) Вчера, 19:23
Добываем свои же природные ресурсы и сами с собой ведем сложные переговоры???Вы о чем???Неужели печальные события прошлого ничему так и не научили???

За пределы Казахстана газ гнать выгоднее, такая маржа проходит мимо кассы, вот и опять начали небылицы изобретать прошедшие события ничему не учат за 200% навара любой капиталист продаст собственную мать, не я это сказал.
 
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  • alixah
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  • синдбад
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  • Банкир
 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:13
Добываем свои же природные ресурсы и сами с собой ведем сложные переговоры???Вы о чем???Неужели печальные события прошлого ничему так и не научили???
 
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 Gor (Посетители) Вчера, 19:04
Когда скажут , что в Казахстане самые низкие зарплаты.
 
 

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