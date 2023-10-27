Бывший вице-министр Токтабаев получил 7 лет лишения свободы

Бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Тимура Токтабаева приговорили к 7 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Сообщается, что вице-министр, злоупотребляя должностными полномочиями, проведя прямые переговоры, заключил от лица министерства с курируемым им АО контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области.

Причем контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной его ТОО "С". В этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20 процентов, тогда как на указанном месторождении ранее были установлены промышленные запасы никель-кобальтовых руд и имелся расторгнутый контракт по добыче с ТОО "Г".

Месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет – более 40,6 миллиарда тенге.

"Позже вице-министр продал третьим лицам эти 20 процентов доли в уставном капитале ТОО "С", причем 10 процентов из них - за 425 миллионов тенге. В результате указанных преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления.

Вице-министр незаконно передал АО "К" на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на свыше 5,5 триллиона тенге. АО "К" передало право на недропользование ТОО "С" с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу. Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил суд его оправдать.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством судом признано наличие малолетних детей. Отягчающими – нарушение принятой им присяги. Санкция части 4 статьи 361 предусматривает наказание до 7 лет ограничения либо лишения свободы.

Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Токтабаев был задержан 7 ноября 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Тогда арестовали дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтабаева и его близких родственников: элитные частные дома, земельные участки, автомашины Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8.

Тимур Токтабаев в 2016-2019 годы работал в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию. С 5 марта по 17 декабря 2019 года экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. 17 декабря 2019 года Токтабаев уволился из МИИР "по собственному желанию".