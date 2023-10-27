В Казахстане есть госорганы, где руководителей больше, чем исполнителей – АДГС

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Астана. 27 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане есть госорганы, где руководителей больше, чем исполнителей, заявил заместитель председателя агентства по делам государственной службы (АДГС) Азамат Жолманов.
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