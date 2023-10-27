В Казахстане есть госорганы, где руководителей больше, чем исполнителей – АДГС

Астана. 27 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане есть госорганы, где руководителей больше, чем исполнителей, заявил заместитель председателя агентства по делам государственной службы (АДГС) Азамат Жолманов.

В отдельных госорганах Казахстана встречается дисбаланс соотношения руководителей и исполнителей, когда на одного руководителя приходится по одному исполнителю или даже численность руководящего состава превышает количество исполнителей, следует из выступления Жолманова на брифинге агентства в пятницу.

По его словам, для устранения данных диспропорций агентством приняты правила определения соотношения руководящего и исполнительского состава административных госслужащих, которые устанавливают предельное число руководящих должностей в зависимости от численности госоргана. «Данная норма будет действовать уже с 1 января 2024 года», - добавил Жолманов.