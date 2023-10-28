Взрыв на шахте в Караганде: Найдены тела 7 рабочих

"Тела 7 шахтеров обнаружены без признаков жизни. На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Создан штаб. Аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель генерального прокурора, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы находятся шахте имени Костенко.

В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8(7172) 70-41-08, 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70.

В Карагандинской области произошел взрыв на шахте имени Костенко. Погибли семь человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании "АрселорМиттал Темиртау". Как сообщается, на момент аварии в шахте имени Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.Предположительно в лаве произошел взрыв газометана", - говорится в сообщении.