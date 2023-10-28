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Взрыв на шахте в Караганде: число погибших и пострадавших выросло

Просмотров:213 Опубликовано: Сегодня, 08:12
Взрыв на шахте в Караганде: число погибших и пострадавших выросло
Фото со страницы facebook.com
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил об 11 погибших во время взрыва в шахте в Караганде. Еще 18 человек доставлены в больницу, передает Tengrinews.kz.
"Сегодня на шахте имени Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 09:00 утра.
Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров", - сообщил Булекпаев у себя в Facebook.
По его словам, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. "С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством, в который вошли ответственные лица и коллеги. Мы будем с вами рядом и поддержим вас в эти тяжелые дни", - добавил Ермаганбет Булекпаев.
На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Работают телефоны горячей линии (8-7172) 49-72-70, (8-7212) 51-72-23.


Источник: Tengrinews.kz
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