Взрыв на шахте в Караганде: число погибших и пострадавших выросло

"Сегодня на шахте имени Костенко произошел пожар, который к нашему большому сожалению привел к гибели 11 человек, в больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек. Информация по состоянию на 09:00 утра.

Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров", - сообщил Булекпаев у себя в Facebook.

На месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших. Работают телефоны горячей линии (8-7172) 49-72-70, (8-7212) 51-72-23.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил об 11 погибших во время взрыва в шахте в Караганде. Еще 18 человек доставлены в больницу, передает Tengrinews.kz.По его словам, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. "С момента прибытия на шахту был создан оперативный штаб под моим руководством, в который вошли ответственные лица и коллеги. Мы будем с вами рядом и поддержим вас в эти тяжелые дни", - добавил Ермаганбет Булекпаев.