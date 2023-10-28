Токаев поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области, и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау", передает Tengrinews.kz."Глава государства поручил Правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", - говорится в сообщении.