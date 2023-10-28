Взрыв на шахте в Караганде: 16 погибших, ведется поиск еще более 30 человек

"На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров.

В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70.

Количество погибших от взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Темиртау"На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб", - говорится в сообщении.