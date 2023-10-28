Взрыв на шахте в Караганде: 16 погибших, ведется поиск еще более 30 человек

Количество погибших от взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "АрселорМиттал Темиртау"
"На поверхность из 252 человек выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров.
На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Действует штаб", - говорится в сообщении.
В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70.
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